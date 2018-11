De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek Opinie

Recensie nieuwe posthume boek The Fall of Gondolin van J.R.R. Tolkien, zijn laatste volwaardige publicatie

Vijftig jaar geleden begon Christopher Tolkien met het publiceren van het nagelaten werk van zijn vader J.R.R. Tolkien. Met de recente publicatie van The Fall of Gondolin is het nog één keer gelukt is om een volwaardige postume publicatie samen te stellen.