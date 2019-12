De Amerikaanse Rebecca Makkai schreef met 'Een stralende toekomst' de eerste grote aidsroman. Wij blikken met haar terug op de aidscrisis in de jaren tachtig: 'Omdat de ziekte was geassocieerd met seks, homoseksualiteit, een donkere huidskleur en drugs heerste er veel meer angst dan nodig.'

Vandaag, 1 december is Wereldaidsdag. Sinds de ziekte in 1981 werd ontdekt, kan ze via medicatie steeds beter onder controle worden gehouden. Toch stierven er vorig jaar nog zo'n 770.000 mensen aan de gevolgen van aids. In Een stralende toekomst blikt de Amerikaanse schrijfster Rebecca Makkai terug op de beginjaren van de ziekte, naar het 'boystown' van Chicago waar in 1985 de eerste tests beschikbaar waren.

...