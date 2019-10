De tweejaarlijkse Cultuurprijs van de KU Leuven gaat naar Rachida Lamrabet.

De 49-jarige Belgisch-Marokkaanse schrijfster ontvangt ook een erepenning van de universiteit. Dat meldt de KU Leuven.

De Cultuurprijs wordt sinds 1992 uitgereikt. De editie 2019-2020 staat in het teken van literatuur. De onderscheiding, goed voor 10.000 euro, gaat naar een vernieuwende auteur die zich ook verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van vorming of onderzoek in de kunsten. De laureate ontvangt de prijs op 28 januari.

'Zwijg allochtoon'

Rachida Lamrabet debuteerde in 2007 met de roman 'Vrouwland'. Haar voorlopig laatste literaire wapenfeit is de roman 'Vertel het iemand' uit 2018. Haar kortfilm 'Project Deburkanisation' uit 2017, in opdracht van het Goethe Instituut Washington en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, veroorzaakte een polemiek. Dat zette Lamrabet datzelfde jaar aan tot het schrijven van het essay 'Zwijg allochtoon!'.

De juriste werkt als projectcoördinatrice van het diversiteitstraject sCan&Do bij het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten. Ze is ook verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent als praktijkassistente discriminatierecht.

Erkenning die ze verdient

De jury noemt Lamrabet een consistent auteur. 'De engagementen, thema's en beelden in haar romans zijn constanten, maar tegelijk rijpt haar schrijfstijl en zoekt ze nieuwe paden op. Zo onderzocht ze de rol van Marokkaanse soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Haar werk krijgt nog niet de erkenning die het verdient.'

Samen met Steven Vandervelden, directeur van het Leuvense kunstencentrum STUK, krijgt Lamrabet op 30 oktober een erepenning van de groep humane wetenschappen van de KU Leuven voor haar bijdrage aan de samenleving.