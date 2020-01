'De toekomst is nu' is het thema voor de achtste editie van de Poëzieweek, die dit jaar in het teken staat van een nieuwe generatie dichters.

Tien jonge dichters hebben zo hun talenten gebundeld in het poëziegeschenk van dit jaar. De Poëzieweek gaat donderdag 30 januari van start en begint traditiegetrouw met Gedichtendag.

In verschillende gemeenten over heel Vlaanderen worden er rond de Poëzieweek een hele week evenementen georganiseerd met onder meer poëtische ontbijtjes, wedstrijden, haikuwandelingen, tentoonstellingen en gastlezingen. Met de bundeling van de activiteiten hopen de organisatoren een groter bereik te creëren voor poëzie.

Scholen kunnen daarnaast ook meedoen aan poëziewedstrijden of lessen rond het thema organiseren waarbij ze creatief aan de slag kunnen met gedichten uit het poëziegeschenk. Dat is een gedichtenbundel die jaarlijks speciaal wordt opgemaakt voor de Poëzieweek.

Dit jaar werden tien jonge dichters uit Vlaanderen en Nederland gebundeld in de bloemlezing 'nu'. Daarin bevinden zich onder meer gedichten van Nederlands en Europees kampioen poetryslam Carmien Michels, dichteres Charlotte Van den Broeck en spoken word-perfomer Max Greyson.

Wie er ook gedichten in mocht neerpennen is Maud Vanhauwaert, stadsdichter van Antwerpen die met haar debuutdebuutbundel 'Ik ben mogelijk' de Vrouw Debuut Prijs won. Zij zal overigens donderdag haar pen doorgeven aan Seckou Ouologuem, die voor twee jaar de nieuwe stadsdichter van Antwerpen wordt. Ook de Dichter des Vaderlands, Els Moors, geeft in het teken van Poëzieweek de fakkel door aan haar opvolger Carl Norac.

Met de keuze voor jonge dichters in het poëziegeschenk wil de organisatie achter Poëzieweek op die manier inzetten op nieuw talent. 'In elke generatie staan dichters op die een stem geven aan wat nieuw is en onbekend en kleur en klank geven aan de tijd van nu', verklaart de organisatie. Gedichtenliefhebbers krijgen het poëziegeschenk gratis mee bij een aankoop van poëzie ter waarde van 12,50 euro.

Poëzieweek wordt reeds sinds 2000 georganiseerd door Poetry International Rotterdam. De week voor dichtkunstliefhebbers loopt dit jaar van 30 januari tot 5 februari.

