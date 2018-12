Poetin herdenkt auteur Solzjenitsyn op zijn honderdste verjaardag

President Vladimir Poetin woonde in Moskou de inhuldiging bij van een monument voor Aleksandr Solzjenitsyn, die met zijn kamproman 'De Goelag-Archipel' wereldbekend werd en in 1970 bekroond met de Nobelprijs voor literatuur.

'Hij heeft altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het echte Rusland en de karakteristieken van het totalitaire regime, dat miljoenen mensen zwaar leed heeft toegebracht, " zei Poetin volgens het Kremlin.

Solzjenitsyn werd in 1963 voor het eerst bekend met zijn roman 'Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj', een verhaal dat is gebaseerd op zijn eigen bittere ervaringen als politiek gevangene in een strafkamp. Als hij in 1973 een kritische 'Brief aan de Sovjetleiders' uitgeeft, wordt de auteur gearresteerd, beschuldigd van hoogverraad en in 1974 op een vliegtuig naar West-Duitsland gezet. Zijn vrouw en kinderen volgen hem. Pas twintig jaar later kon hij naar zijn geboorteland terugkeren. Solzjenitsyn verwierp de westerse democratie en pleitte voor de onafhankelijke ontwikkeling van het christelijk-orthodoxe Rusland.

De moderne Russische literatuur is ondenkbaar zonder Solzjenitsyn, schreef premier Dmitri Medvedev op Facebook. Hij herinnerde eraan dat de meeste boeken van Solzjenitsyn in de Sovjet-Unie waren verboden. 'Zijn werken bereikten onze lezers toch ondanks het verbod door de censuur en het IJzeren Gordijn. Ze werden met de hand overgeschreven, heimelijk gedrukt op dun papier en verspreid, op het gevaar zijn vrijheid te verliezen en vaak ook eindigend op de dood. Solzjenitsyn heeft zijn lezers geleerd 'niet passief in de leugen te leven', verklaarde Medvedev.