Schrijver Pieter Aspe zal na een jaar afwezigheid toch opnieuw signeren op de Boekenbeurs in Antwerp Expo. Dat laat hij zelf weten.

Vorig jaar uitte Aspe forse kritiek op het beleid van organisator Boek.be en met name de toegangsprijzen. Daar heeft hij nu zelf iets op gevonden: wie zijn nieuwe boek koopt op de Boekenbeurs, krijgt een kortingsbon om later zijn volgende boek te kopen in de boekhandel.

Aspe blijft naar eigen zeggen wel bij zijn standpunt. 'Ik hoopte dat er iets zou veranderen, maar op een nieuw familieticket na zie ik dat niet meteen', geeft hij aan. 'Opnieuw wegblijven en op café gaan signeren zoals vorig jaar zou echter flauw zijn. Dus dacht ik: als Boek.be niets verandert, doe ik het wel zelf.'

Met de kortingsbon van vijf euro krijgt de bezoeker die 'Van In Episode 2' koopt, eigenlijk de helft van zijn (standaard)ticket terugbetaald als hij op een later moment ook nog eens het volgende boek van Aspe koopt in de boekhandel.

Kortingsbon

'Ik moet het met een kortingsbon voor later doen, want ter plaatse mag ik niets terugbetalen', zegt Aspe. 'Dit is een symbolische actie, maar ze is ook gemeend. Het gaat al enkele jaren achteruit met de Boekenbeurs, onlangs bleek dat ze zelfs met de bezoekerscijfers hebben geknoeid. Ze zouden beter weer meer inzetten op het aantrekken van auteurs en bezoekers.'

Aspe zal op de Boekenbeurs aanwezig zijn op 1, 2, 3, 9, 10 en 11 november, telkens vanaf 13 uur.