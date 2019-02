Peter Verhelst wint de Ultima voor de Letteren

Peter Verhelst maakte een overweldigende indruk op de jury met Voor het vergeten, een boek over zijn overleden moeder waarin hij zijn volledig taalarsenaal bovenhaalt om het verdriet te bekampen. Deze caleidoscopische roman wisselt tussen droevig proza, bevreemdende poëzie en soms hermetische essays over hedendaagse kunst - blijkbaar kan alleen schoonheid troost bieden in het aanzien van de dood. Al deze taalvormen kwamen eerder al voor in Verhelst's unieke oeuvre en worden nu verenigd in een oogstrelend rouwboek dat bijna een Gesamtkunstwerk kan genoemd worden.

Verhelst overstijgt met deze krachttoer zichzelf en hiermee bevestigt hij opnieuw zijn unieke plaats in de Vlaamse Letteren.

Daarnaast was de jury ook gecharmeerd door de gedichten die hij aanleverde voor het Nederlandse Poëziegeschenk waarmee hij een poëtische brug slaat naar onze Noorderburen.

Naast de bronzen award La Ultima Isla, gemaakt door kunstenaar Philip Aguirre, krijgen de winnaars van de Ultimas elk een geldbedrag van 10.000 euro.