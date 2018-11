Paul Claes: 'Islamiseren is het anagram van assimileren, bijna'

We zijn hier vandaag bijeen om Paul Claes te eren en te prijzen want je moet het maar doen: 140 boeken het licht laten zien. Zeven jaar geleden stonden we in het Leuvense Begijnhof op een krakende zolder, zoals je zelf schrijft in je Glimpen, om je honderste boven de doopvont te houden met de zeer toepasselijke titel C (2011): toepasselijk voor je 100ste boek natuurlijk maar ook toepasselijk voor je compacte, lapidaire en no nonsense-stijl waarvan ik zo hou en velen met mij.

...