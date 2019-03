Passa Porta 2019: vier dagen genieten van literatuur

Het programma van het Passa Porta Festival, dat plaatsvindt van 28 tot en met 31 maart, omvat meer dan zeventig activiteiten, waarvan het leeuwendeel tijdens de twee weekenddagen 30 en 31 maart.

Editie 2019 opent op donderdag 28 maart met een lezing van de Britse schrijfster Reni Eddo-Lodge over haar relatie met de lezer. Ook op de slotdag komt de schrijfster aan het woord, in een gesprek met Melat Gebeyam Nigussie en Lauren Bastide over het structurele racisme in België en Europa. Het festival wordt zondagavond afgesloten met een 'first-time reader': vijf auteurs, onder wie Lize Spit en Jeroen Olyslaegers, lezen fragmenten voor uit hun nieuwe romans. Een dag eerder mag Spit samen met Adeline Dieudonne haar bedenkingen uiten over de beruchte 'vloek van de tweede roman'.

Grote namen

Onder de (zeer) bekende namen die naar Brussel afzakken, is de Britse schrijver Jonathan Coe. In het evenement 'Goodbye, hello' maakt hij deel uit van een panel dat het gaat hebben over de banden tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland. Zondag wordt hij geïnterviewd door schrijfster-journaliste Annelies Beck over zijn roman 'Klein Engeland', de eerste grote brexitroman. Al even bekend, althans in het Nederlandse taalgebied, zijn Wim Helsen, die in een twee uur durend winteruur onder andere Paolo Giordano in de sofa ontvangt, Ilja Leonard Pfeijffer ('La Superba', 'Grand Hotel Europa') die in een interview moet laten blijken of hij nu eigenlijk gek is dan wel geniaal, en jeugdboekenschrijver Bart Moeyaert, die met 'Broere 2.0' de bezoekers vergast op een stukje theater.

Zaterdag kunnen Asli Erdogan en Antonythasan Jesuthasan op het podium in een vraaggesprek met onder anderen MO*-hoofdredacteur Gie Goris hun ervaringen kwijt als schrijvers in ballingschap. Erdogan heeft maandenlang in de Turkse cel gezeten wegens 'teveel sympathie' voor de Koerdische zaak en te weinig voor haar naamgenoot-president. Jesuthasan komt uit Sri Lanka en was een tijdlang lid van de Tamil-tijgers van de LTTE. Bij ons is hij eerder bekend als acteur in films als 'A Private War' en 'Dheepan'. Politiek staat ook centraal in 'Rozsypne: a vr story', een literair virtual reality-verhaal over het dagelijkse leven in Oost-Oekraïne aan de vooravond van de burgeroorlog.

Strips zijn ook literatuur. De negende kunst komt aan bod in 'Strange, surprising adventures', waar vijf illustratoren hun eigen(zinnige) kijk geven op Daniel Defoe's held Robinson Crusoe, en in een gesprek met graphic novel-tekenaar Brecht Evens. Het baasje van Vrijdag op het onbewoonde eiland komt overigens herhaaldelijk terug in de evenementenreeks.

Een lijntje muziek

Wie graag tussen de letters door een streepje muziek aanhoort, moet zaterdag naar 'Voyeurs in Bxl', waar 'vernieuwend muziektheater' ten berde wordt gebracht. De 'Literaire speeddates' hebben geen erotische bedoeling, al kan de deelnemer er contact maken met onbekenden via hun liefde voor het boek.

Andere opmerkelijke evenementen: een gesprek met Aseline Dieudonné, door studenten van tien Belgische universiteiten bekroond met de Choix Goncourt de la Belgique, de 'human library', een performance waarin het boek letterlijk vlees wordt, de 'black box', waar slamdichters en tekenaars reageren op door de bezoeker anoniem geposte muizenissen, de 'literary city walks', de perfecte combinatie tussen boeken en wandelen, 'waargebeurd', waar in fakenewstijden wordt ingegaan op de uitdagingen van de verhalende non-fictie, en 'café cliché', waar op zoek wordt gegaan naar de diepere betekenis van 104 clichés.

Zondagochtend 31 maart, tenslotte, neemt journaliste Florence Noiville van de Franse krant Le Monde een uitgebreid interview af van Russell Banks, de beroemde Amerikaanse romanschrijver die al jarenlang in zijn boeken de mythe van de American Dream ontkracht. De films 'The Sweet Hereafter' van Atom Egoyan en 'Affliction' van Paul Schrader zijn op zijn werk gebaseerd.

Passa Porta vindt dus plaats verspreid over een aantal locaties, alle in de Brusselse binnenstad.