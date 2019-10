Zoals elk jaar trakteert Knack u tijdens de Boekenbeurs op een rits boeiende interviews rond actuele thema's. Afspraak op zondag 10 november in hal 3 op stand 318.

11.00 uur

Wat als de mist in je hoofd zo dik wordt dat je niet meer over je eigen leven en dood kunt beslissen? Ann Peuteman vraagt het aan dokter Wim Distelmans (auteur van Voor ik het vergeet) en Marnix Peeters, die zich in Zo donker buiten probeert te herinneren hoe zijn moeder was vóór de alzheimer.

12.00 uur

Jeroen de Preter interviewt Saskia De Coster (auteur van Nachtouders) over ouderschap, verwantschap en moederliefde. Kun je wel écht van een kind houden als het niet je eigen vlees en bloed is?

13.00 uur

Simon Demeulemeester praat met filosofe Alicja Gescinska (auteur van Intussen komen mensen om) en oud-minister Vera Dua (voorzitter Bond Beter Leefmilieu) over politieke betrokkenheid, burgerparticipatie en het belang van engagement.

14.00 uur

Wat is er zo leuk aan vogels kijken, en waarom zouden we het allemaal moeten doen? Dirk Draulans heeft het erover met Agnes Wené (auteur van Fluitend door het leven), Jan Rodts (auteur van De slimste vogelgids) en vogelkijker Tim Begijn (alias comedian Begijn Le Bleu).

15.00 uur

Simon Demeulemeester onderzoekt samen met Ann Peuteman (auteur van Grijsgedraaid) en radiomaker Annemie Peeters (trekker van het project Fifty-Fifty) waarom we bang moeten zijn om oud(er) te worden en hoe we die angst kunnen bedwingen.

16.00 uur

Auteur Jan Lippens brengt twee coryfeeën samen die in hetzelfde jaar afscheid namen van de politiek: Jan Peumans en Eric Van Rompuy. Over Peumans verscheen dit jaar van de hand van zijn zoon het boek Jan Peumans, een zachte anarchist.