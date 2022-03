Nu alle ogen op Oekraïne zijn gericht, groeit ook de nieuwsgierigheid naar de vaak politiek beladen Oekraïense literatuur. Ook in Vlaanderen, waar het zoeken is naar Nederlandse vertalingen.

De geschiedenis van een land als Oekraïne sijpelt onvermijdelijk in de literatuur door', zegt Eric Metz, docent vertaalwetenschap (Universiteit van Amsterdam) en redactielid van het Tijdschrift voor Slavische Literatuur. 'Op 31 maart vindt in Amsterdam een Oekraïense literaire avond plaats. Sommige organisatoren vinden dat het dan vooral niet over politiek mag gaan. Maar dat is zo goed als onmogelijk. Oekraïense literatuur ís politiek.' Vooral de lange strijd voor nationale onafhankelijkheid heeft een onuitwisbare stempel op Oekraïense fictie gedrukt. 'Juist door die strijd werd Oekraïne, misschien meer dan welke andere natie ook in de voormalige Sovjet-Unie en eerder binnen het Russische keizerrijk, geconfronteerd met een consequente onderdrukking van elke uiting van nationalisme, op politiek maar ook op cultureel gebied', schrijft de vooraanstaande Oekraïense professor Slavische taal- en letterkunde Vitali Tsjernetsky in een essay voor Tijdschrift voor Slavische Literatuur. Het gevolg was dat de Oekraïense cultuur en taal lange tijd werden geloochend. In de jaren 1860 verbood de Russische regering het Oekraïens zelfs helemaal. De strijd voor onafhankelijkheid en de onderdrukking van de Oekraïense cultuur brachten niet alleen een grote liefde voor de (literaire) taal teweeg, maar zijn tot op vandaag ook cruciale thema's in de Oekraïense literatuur. 'Veel romans gaan over culturele identiteit, of het verwerken van het Sovjetverleden', weet Metz. 'Dat zie je bijvoorbeeld bij de populaire schrijver Joeri Androechovitsj, die in zijn romans op soms carnavaleske wijze in het verleden duikt.' Naast literatuur in de landstaal worden er in Oekraïne ook heel wat boeken in het Russisch gepubliceerd. Sommige Oekraïense auteurs schrijven zelfs afwisselend in het Oekraïens en het Russisch. 'Alleen al de keuze voor een van die talen lijkt een politiek statement te zijn, maar dat is het niet altijd', zegt Metz. 'De succesvolle romanschrijver Andrej Koerkov, bijvoorbeeld, schrijft altijd in het Russisch terwijl hij duidelijk pro- Oekraïens en pro-Europees is.' Een kleine rondvraag bij Vlaamse boekhandelaars leert dat er sinds het begin van de oorlog meer vraag is naar Oekraïense romans. Klanten arriveren met een papiertje waarop ze een gegoogelde titel of auteur hebben neergekrabbeld, maar vaak stappen ze weer naar buiten met Aleksandra, het Nederlandstalige debuut van de Oekraïens-Nederlandse Lisa Weeda. Dat komt doordat er amper Nederlandse vertalingen van Oekraïense romans te vinden zijn. 'Voor literaire evenementen of tijdschriften worden er soms wel fragmenten, korte verhalen of gedichten vertaald, maar we hebben tot 2009 moeten wachten voor de eerste roman een Nederlandse vertaling kreeg. Veldonderzoek naar Oekraïense seks van Oksana Zaboezjko was dat', weet Eric Metz. 'De reden is simpel: er zijn zo goed als geen vertalers, want in Vlaanderen en Nederland kun je geen Oekraïens studeren. Die roman van Zaboesjka is in het Nederlands verschenen dankzij een vertaalster Russisch die met een Oekraïense vriendin heeft samengewerkt.' Maar er is hoop: een van Metz' oud- studenten, Tobias Wals, is na zijn studie Russisch naar Oekraïne getrokken om er de landstaal te leren. Sindsdien heeft hij al twee romans in het Nederlands vertaald, waardoor de teller nu op drie staat. Ondertussen is er in Oekraïne een nieuwe generatie schrijvers opgestaan die zich de Sovjettijd amper kan herinneren, maar er toch op de een of andere manier over blijft schrijven. De Euromajdan, de protesten die eind 2013 uitbraken toen bekend werd dat Oekraïne het associatieverdrag met de Europese Unie niet zou ondertekenen, heeft dat alleen maar versterkt. 'Het ziet er dus niet naar uit dat thema's als culturele identiteit en de gevolgen van de Russische overheersing snel uit de Oekraïense literatuur zullen verdwijnen', meent Metz. 'Zeker niet nu het tot een echte oorlog is gekomen.'