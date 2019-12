Kosovo heeft Peter Handke persona non grata verklaard, waardoor de schrijver, een bewonderaar van Slobodan Milosevic, het Kosovaarse grondgebied niet meer mag betreden.

Kosovo heeft Peter Handke persona non grata verklaard, waardoor de schrijver, een bewonderaar van Slobodan Milosevic, het Kosovaarse grondgebied niet meer mag betreden. Peter Handke won dit jaar de Nobelprijs voor literatuur en dat lokte verontwaardiging uit in de Balkan.

De prijs, die zojuist aan de Oostenrijkse auteur werd overhandigd, reet wonden open in het vroegere Joegoslavië vanwege zijn houding tegenover de misdaden die de Servische troepen pleegden in de oorlogen die met het uiteenvallen van Joegoslavië gepaard gingen. De ceremonie in Stockholm werd onder meer geboycot door de ambassadeurs van Kosovo, Bosnië, Kroatië en Noord-Macedonië.

Begrafenis Slobodan Milosevic

'Vandaag heb ik beslist dat Peter Handke niet welkom is in Kosovo. Vanaf vandaag is hij persona non grata. Misdaden ontkennen en criminelen steunen is een vreselijke misdaad', schreef de Kosovaarse minister van Buitenlandse Zaken, Behgjet Pacolli, op Facebook.

Peter Handke kreeg vooral veel kritiek toen hij naar de uitvaart van Slobodan Milosevic ging, de vroegere sterke man van Belgrado die in 2006 stierf terwijl hij op het vonnis wachtte in het proces tegen hem wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

De Oostenrijkse schrijver heeft niet veel vrienden onder de Albanese meerderheid van Kosovo, waar bij de onafhankelijkheidsoorlog tegen Belgrado (1998-99) 13.000 doden vielen. Maar hij ging meermaals naar het dorpje Velika Hoca, een Servische enclave in de vroegere provincie van Belgrado. Handke schonk het dorp van 500 inwoners bijna 100.000 euro.