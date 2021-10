Vanaf vandaag kunnen auteurs hun boeken insturen om kans te maken op de eerste Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar. De nieuwe prijs is in het leven geroepen om het belang van non-fictie te vieren.

Met de Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar wordt er eindelijk gehoor gegeven aan de wens om non-fictie te erkennen in het prijzencircuit. De prijs wordt uitgereikt door Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar, die bestaat uit Lily Schim van der Loeff, Ebissé Rouw, Thomas van Neerbos, Maya Shamir en Jessica Swinkels. Knack is mediapartner van de prijs.

'Lezers willen in tijden van snel en nep nieuws op de hoogte blijven, maar worden onvoldoende met de neus op het juiste boek gedrukt. Veel non-fictieboeken hebben een gigantische maatschappelijke invloed, maar krijgen niet de erkenning die ze verdienen.' Dat laat de stichting weten in een persbericht, waarmee ze het belang van non-fictieboeken benadrukt.

Vanaf vandaag kunnen auteurs hun boeken inzenden om kans te maken op de prijs. Om in aanmerking te komen moet een titel in 2021 verschenen zijn in Nederland en Vlaanderen en in het Nederlands geschreven zijn.

De inzendingen worden beoordeeld door een vijfkoppige jury die bestaat uit schrijfster Saskia De Coster, VRT-journalist Ivan De Vadder, adjunct-hoofdredacteur Karel Degraeve van Knack, historica Nadia Bouras en filosofe-schrijfster Miriam Rasch. Op 2 februari 2022 wordt de longlist van maximaal 15 titels vrijgegeven, op 2 maart volgt de shortlist van vijf boeken. De uiteindelijke winnaar wordt op 12 april bekendgemaakt. Die auteur krijgt niet enkel erkenning voor zijn of haar non-fictiewerk, maar mag ook 15.000 euro in ontvangst nemen.

Meer informatie over de prijs is te vinden op www.belangrijksteboekvanhetjaar.nl.

Met de Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar wordt er eindelijk gehoor gegeven aan de wens om non-fictie te erkennen in het prijzencircuit. De prijs wordt uitgereikt door Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar, die bestaat uit Lily Schim van der Loeff, Ebissé Rouw, Thomas van Neerbos, Maya Shamir en Jessica Swinkels. Knack is mediapartner van de prijs.'Lezers willen in tijden van snel en nep nieuws op de hoogte blijven, maar worden onvoldoende met de neus op het juiste boek gedrukt. Veel non-fictieboeken hebben een gigantische maatschappelijke invloed, maar krijgen niet de erkenning die ze verdienen.' Dat laat de stichting weten in een persbericht, waarmee ze het belang van non-fictieboeken benadrukt.Vanaf vandaag kunnen auteurs hun boeken inzenden om kans te maken op de prijs. Om in aanmerking te komen moet een titel in 2021 verschenen zijn in Nederland en Vlaanderen en in het Nederlands geschreven zijn.De inzendingen worden beoordeeld door een vijfkoppige jury die bestaat uit schrijfster Saskia De Coster, VRT-journalist Ivan De Vadder, adjunct-hoofdredacteur Karel Degraeve van Knack, historica Nadia Bouras en filosofe-schrijfster Miriam Rasch. Op 2 februari 2022 wordt de longlist van maximaal 15 titels vrijgegeven, op 2 maart volgt de shortlist van vijf boeken. De uiteindelijke winnaar wordt op 12 april bekendgemaakt. Die auteur krijgt niet enkel erkenning voor zijn of haar non-fictiewerk, maar mag ook 15.000 euro in ontvangst nemen.Meer informatie over de prijs is te vinden op www.belangrijksteboekvanhetjaar.nl.