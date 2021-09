Een aantal uitgevers slaan de handen in elkaar en organiseren dit najaar Boektopia in Kortrijk. Het initiatief wil op termijn uitgroeien tot de place to be voor boekenwurmen.

Maar ook andere cultuurvormen komen aan bod. 'Van literatuur naar filmvoorstellingen, tentoonstellingen, digitale voordrachten tot muzikale optredens: we plaatsen beleving centraal', zegt Jo Dupré van Boektopia.

Eerder dit jaar raakte bekend dat de Antwerpse Boekenbeurs ermee zou ophouden omdat oganisator Boek.be failliet was. Enkele uitgeverijen, waaronder Lannoo, Pelckmans, Standaard Uitgeverij en Snoeck, kwamen met een nieuw initiatief op de proppen. Dat krijgt de naam Boektopia. Daarmee mikken de organisatoren op meer beleving voor boekenliefhebbers.

'Het boek als venster op de wereld zodat mensen hun blik kunnen verruimen', legt Jo Dupré uit. 'We willen een wereld scheppen waar de boekenliefhebber in kan wegdromen en zich kan laten inspireren, vandaar de naam. Het is onze intentie om het boek te promoten, de auteurs met de lezers te verbinden en het leesplezier te bevorderen. Boeken zijn de perfecte voedingsbodem om mensen dichter bij elkaar te brengen.'

Boektopia wordt een driedaags event van 30 oktober tot 1 november en vindt plaats in Kortrijk Xpo.

Maar ook andere cultuurvormen komen aan bod. 'Van literatuur naar filmvoorstellingen, tentoonstellingen, digitale voordrachten tot muzikale optredens: we plaatsen beleving centraal', zegt Jo Dupré van Boektopia. Eerder dit jaar raakte bekend dat de Antwerpse Boekenbeurs ermee zou ophouden omdat oganisator Boek.be failliet was. Enkele uitgeverijen, waaronder Lannoo, Pelckmans, Standaard Uitgeverij en Snoeck, kwamen met een nieuw initiatief op de proppen. Dat krijgt de naam Boektopia. Daarmee mikken de organisatoren op meer beleving voor boekenliefhebbers. 'Het boek als venster op de wereld zodat mensen hun blik kunnen verruimen', legt Jo Dupré uit. 'We willen een wereld scheppen waar de boekenliefhebber in kan wegdromen en zich kan laten inspireren, vandaar de naam. Het is onze intentie om het boek te promoten, de auteurs met de lezers te verbinden en het leesplezier te bevorderen. Boeken zijn de perfecte voedingsbodem om mensen dichter bij elkaar te brengen.' Boektopia wordt een driedaags event van 30 oktober tot 1 november en vindt plaats in Kortrijk Xpo.