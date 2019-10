Negen nieuwe verhalen van Marcel Proust vrijgegeven

De Franse uitgeverij Editions de Fallois had in augustus beloofd deze in de herfst in de openbaarheid te brengen. De bundel 'Le Mysterieux Correspondant et autres nouvelles inedites' (De mysterieuze correspondent en andere onuitgegeven verhalen) bevat verhalen en schetsen van de beroemde Franse auteur.

Proust had de verhalen opzettelijk niet tijdens zijn leven gepubliceerd omdat de verhalen onder andere gaan over homoseksualiteit. Proust (1871-1922) wilde zijn tijdgenoten niet choqueren, aldus Dominique Goust, directeur van de Parijse uitgeverij de Fallois.

De schrijver had de teksten oorspronkelijk geschreven voor zijn eerste roman 'Les plaisirs et les jours' uit 1896. Volgens Goust zijn de net vrijgegeven verhalen twee tot drie jaar voor de publicatie van het boek geschreven. Proust was toen ongeveer 20 jaar oud.

De negen teksten werden enige tijd geleden ontdekt door de oprichter van de uitgeverij, Bernard de Fallois, die in januari 2018 overleed.







Marcel Proust © AFP .







