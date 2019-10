De Nederlandse jeugdboekenschrijver Rob Ruggenberg is overleden. De auteur stierf in Antwerpen op 73-jarige leeftijd.

Ruggenberg debuteerde in 2006 als schrijver met 'Het verraad van Waterdunen', een avonturenverhaal ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, met diverse historische feiten over Nederlandse kindslaven in het Spaanse leger. Een ander boek, 'Haaieneiland', werd in 2017 bekroond met de Thea Beckmanprijs.

Zijn meest recente boek, 'Piratenzoon', verscheen in 2017. Ruggenberg rondde afgelopen week nog zijn nieuwste boek af, dat volgend jaar zal verschijnen onder de titel 'Offerkind'.