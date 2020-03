Het Davidsfonds organiseert van 9 tot 15 maart de Nachten van de Geschiedenis, met verspreid over meer dan honderd lokale Davidsfondsafdelingen tal van historische activiteiten.

Voor het eerst in haar 17-jarige geschiedenis breidt dit initiatief zich uit van een eendagsevenement tot een volledige week.

In Antwerpen bijvoorbeeld is er in het museum Red Star Line op 10 maart een unieke avondopening met diverse rondleidingen en een documentaire over hedendaagse migratie. In het Gallo-Romeins museum in Tongeren vertelt Eduard Fron over de bijdrage van de Roemeense diaspora aan de Belgische samenleving. Mark Derez, oud-archivaris bij de KU Leuven, heeft het op 10 maart in Bertem over het reilen en zeilen van de oude Universiteit Leuven.

In Brussel kan je mee op avondwandeling in het Leopoldspark, waar gids Jos Laporte vertelt over de historiek en de tijd dat de dieren er nog buren waren. In Oost-Vlaanderen is journalist Majd Khalifeh te gast voor een stukje persoonlijke geschiedenis aan de hand van zijn boek Herboren. En in West-Vlaanderen staat op 11 maart de documentaire Me Miss Me van Gwendolyn Lootens en Lubnan Al Wazny op het programma, inclusief een gesprek met beide filmmakers.

Het volledige programma met alle activiteiten kan je bekijken op de website Nachten van de Geschiedenis.

