opinie

Moeten we terug naar de tijd waarin klassieke muziek voor het culturele neusje van de zalm doorging?

De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek

'Dat is de staat van culturele pretentie anno nu: wie niet weet wie Lord Byron is hoeft zich niet meer te schamen, wie het wél weet is een eikel', schrijft Joost de Vries in zijn nieuwe boek 'Echte pretentie'.

Joost de Vries © Belga