De Tsjechische schrijver Milan Kundera heeft opnieuw het Tsjechisch staatsburgerschap gekregen, nadat die veertig jaar geleden werd teruggetrokken onder socialistische heerschappij.

Milan Kundera en zijn vrouw ontvingen de papieren van de Tsjechische ambassadeur in Frankrijk.

De Tsjechoslovaakse Socialistische Republiek, zoals het land destijds heette, had Kundera's staatsburgerschap ingetrokken na de publicatie van zijn boek 'Het boek van de lach en de vergetelheid' in 1979. De roman vertelde over Tsjechoslovaakse burgers die zich verzetten tegen de regering.

De 90-jarige Kundera woont in Parijs en had ondertussen de Franse nationaliteit gekregen. Na een bezoek aan Parijs vorig jaar had de Tsjechische premier Andrej Babi¨ hem het Tsjechische staatsburgerschap opnieuw aangeboden. Kundera heeft nu zowel de Franse als de Tsjechische nationaliteit.