Wie vertelt de waarheid over een wereld vol oplichters? De gecontesteerde journalist Michael Wolff zet zijn gevecht met Donald Trump voort in zijn nieuwe boek, Staat van beleg.

Anderhalf jaar geleden publiceerde de New Yorkse auteur Michael Wolff Vuur en woede, een 'onthullend' boek over Donald Trumps eerste jaar in het Witte Huis. De manier waarop hij met anonieme bronnen omsprong, kwam hem op internationale kritiek te staan. In het zopas verschenen vervolg, Staat van beleg - Trump onder vuur, schetst hij Trumps tweede jaar als president, en ook dít keer wordt het boek voorafgegaan door een heus schandaal. Wolff beweert dat in het bureau van speciaal aanklager Robert Mueller, die de banden tussen Trumps campagneteam en de Russische regering onderzocht, een ontwerp van een tenlastelegging tegen Trump werd opgemaakt. In het geschrift zouden de onderzoekers Trump beschuldigen van 'belemmering van de rechtsgang'.

...