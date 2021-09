Voor het eerst worden de oorspronkelijke manuscripten waarmee Anne Frank hoopte een beroemd schrijfster te worden, integraal online getoond en ontsloten binnen een historisch kader.

Voor het eerst worden de oorspronkelijke manuscripten waarmee Anne Frank hoopte een beroemd schrijfster te worden, integraal online getoond en ontsloten binnen een historisch kader. Dat meldt de Anne Frank Stichting. De lancering van de online editie gebeurt door de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten. In Nederland, toenmalige verblijfplaats van het Joodse meisje, is de online editie niet in te zien vanwege auteursrechtelijke bepalingen. In België wel.

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis onderzocht in samenwerking met de Anne Frank Stichting de dagboeken, haar eigen bewerking daarvan tot een 'roman van het Achterhuis', haar verhaaltjes en andere teksten. 'Deze zijn bijeengebracht in deze editie, voorzien van historische achtergronden en vergelijkende analyses. De ontwikkeling van Anne Frank als schrijfster werd niet eerder zo goed zichtbaar', klinkt het.

Auteursrechten

De Anne Frank Stichting nam het initiatief voor deze nieuwe editie, onderzocht de historische context van de manuscripten en stelde veel van het beeldmateriaal ter beschikking.

In de nieuwe wetenschappelijke online editie zijn het dagboek en de 'roman van het Achterhuis' van Anne Frank afzonderlijk en integraal opgenomen.

'De Anne Frank Stichting heeft in samenwerking met Huygens ING onderzocht welke feiten en omstandigheden met betrekking tot de oorlog en de buitenwereld op welk moment bekend waren, op welke wijze ze tot de schuilplek in het Achterhuis kunnen zijn doorgedrongen en hoe ze door Anne zijn weergegeven. Daardoor is er nu meer zicht op de literaire vrijheden die Anne zich al dan niet bewust heeft gepermitteerd bij het herschrijven van haar dagboek', zo luidt het onder meer.

Omdat in Nederland het auteursrecht op een aantal teksten van Anne Frank nog niet is vervallen, heeft een deel van het onderzoek, zoals de transcripties van de dagboeken van Anne Frank, trouwens in België plaatsgevonden. In Nederland is de online editie niet in te zien. In zo'n zestig landen waar dit auteursrechtelijk wel kan, zoals in België, Duitsland en de Nederlandse Antillen, is deze editie wel voor iedereen online toegankelijk op Anne Frank Manuscripten.

Voor het eerst worden de oorspronkelijke manuscripten waarmee Anne Frank hoopte een beroemd schrijfster te worden, integraal online getoond en ontsloten binnen een historisch kader. Dat meldt de Anne Frank Stichting. De lancering van de online editie gebeurt door de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten. In Nederland, toenmalige verblijfplaats van het Joodse meisje, is de online editie niet in te zien vanwege auteursrechtelijke bepalingen. In België wel.Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis onderzocht in samenwerking met de Anne Frank Stichting de dagboeken, haar eigen bewerking daarvan tot een 'roman van het Achterhuis', haar verhaaltjes en andere teksten. 'Deze zijn bijeengebracht in deze editie, voorzien van historische achtergronden en vergelijkende analyses. De ontwikkeling van Anne Frank als schrijfster werd niet eerder zo goed zichtbaar', klinkt het. De Anne Frank Stichting nam het initiatief voor deze nieuwe editie, onderzocht de historische context van de manuscripten en stelde veel van het beeldmateriaal ter beschikking. In de nieuwe wetenschappelijke online editie zijn het dagboek en de 'roman van het Achterhuis' van Anne Frank afzonderlijk en integraal opgenomen. 'De Anne Frank Stichting heeft in samenwerking met Huygens ING onderzocht welke feiten en omstandigheden met betrekking tot de oorlog en de buitenwereld op welk moment bekend waren, op welke wijze ze tot de schuilplek in het Achterhuis kunnen zijn doorgedrongen en hoe ze door Anne zijn weergegeven. Daardoor is er nu meer zicht op de literaire vrijheden die Anne zich al dan niet bewust heeft gepermitteerd bij het herschrijven van haar dagboek', zo luidt het onder meer. Omdat in Nederland het auteursrecht op een aantal teksten van Anne Frank nog niet is vervallen, heeft een deel van het onderzoek, zoals de transcripties van de dagboeken van Anne Frank, trouwens in België plaatsgevonden. In Nederland is de online editie niet in te zien. In zo'n zestig landen waar dit auteursrechtelijk wel kan, zoals in België, Duitsland en de Nederlandse Antillen, is deze editie wel voor iedereen online toegankelijk op Anne Frank Manuscripten.