Man Booker Prize verliest zijn sponsor

De stichting benadrukt dat de twee prijzen (ManBookerPrizeenManBookerInternational) dit jaar zoals gewoonlijk zullen worden uitgereikt.

De beursgenoteerde Britse investeringsmaatschappij Man Group is sinds 2002 verbonden aan de BookerPrize, en gaf de stichting sindsdien 25 miljoen pond (29 miljoen euro). Maar Man-topman Luke Ellis wil middelen vrijmaken voor een nieuwe campagne ten voordele van 'diversiteit en inclusie' in de financiële sector, en om liefdadigheidsacties op te zetten om mensen te leren lezen en rekenen.

De BookerPrize Foundation zegt in gesprek te zijn met een mogelijke nieuwe sponsor en erop te vertrouwen dat de nieuwe financiering tegen 2020 rond zal zijn.

De ManBookerPrize, gelanceerd in 1969, bekroont elk jaar de beste Engelstalige roman die werd gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk met 50.000 pond (ruim 60.000 euro). De ManBooker International bekroont een buitenlands boek dat naar het Engels is vertaald. Het prijzengeld, (ook 50.000 pond) gaat voor de helft naar de auteur en voor de helft naar de vertaler.