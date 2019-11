Lukas De Vos schrok toen hem gevraagd werd Jill Mansell te interviewen. Wonderlijk genoeg verliet hij het interview met een warm gevoel.

Ik schrok nogal toen de uitnodiging kwam om, op twee verschillende Boekenbeursdagen, mij volstrekt onbekende Engelse schrijfsters te interviewen. Ik schrok nog erger toen ik diezelfde week, op 9 november, een weeklacht te lezen kreeg in de boekenbijlage van Zeno in De Morgen over, alweer, de achteruitstelling van vrouwen (en wellicht ook niet gecatalogeerde geslachten daartussen). De journalist heeft het warm water voor de zoveelste keer uitgevonden, en klaagt steen en been: 'Het is een vreemd gegeven dat er 'vrouwenboeken' zijn, maar geen 'mannenboeken'. Alsof mannen niet geïnteresseerd zouden zijn in boeken door of over vrouwen, terwijl van vrouwen verondersteld wordt dat ze wel boeken door en over mannen lezen'.

...