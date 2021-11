De Belgische schrijver Antoine Wauters heeft de Wepler-prijs, een Franse literaire bekroning, gewonnen met zijn roman 'Mahmoud ou la montée des eaux'.

Sinds 1998 beloont de Franse prijs een 'vernieuwend en hedendaags' werk. De winnaar krijgt 10.000 euro.

In de poëtische roman blikt een oude Syrische dichter mijmerend terug op zijn leven en de geschiedenis van zijn land. De Luikse schrijver debuteerde in 2014 met de roman 'Nos mères', over een kind dat samen met zijn moeder vluchtte vanuit het Midden-Oosten naar Europa.

Critici loofden Wauters voor zijn laatste werk. Uit een selectie van twaalf genomineerde werken, koos de jury van de Wepler-prijs zijn roman uit als winnaar. De dichteres Laura Vazquez kreeg een 'speciale vermelding' voor haar dichtbundel 'La semaine perpétuelle'.

Sinds 1998 beloont de Franse prijs een 'vernieuwend en hedendaags' werk. De winnaar krijgt 10.000 euro.In de poëtische roman blikt een oude Syrische dichter mijmerend terug op zijn leven en de geschiedenis van zijn land. De Luikse schrijver debuteerde in 2014 met de roman 'Nos mères', over een kind dat samen met zijn moeder vluchtte vanuit het Midden-Oosten naar Europa. Critici loofden Wauters voor zijn laatste werk. Uit een selectie van twaalf genomineerde werken, koos de jury van de Wepler-prijs zijn roman uit als winnaar. De dichteres Laura Vazquez kreeg een 'speciale vermelding' voor haar dichtbundel 'La semaine perpétuelle'.