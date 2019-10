De bekende documentairemaker Louis Theroux komt op 15 november naar Leuven om zijn nieuw boek 'Geen taboe voor Theroux. Zijn persoonlijke memoires' voor te stellen, net als de avant-première van zijn nieuwste film 'Selling Sex'.

Louis Theroux is in Leuven op uitnodiging van 30CC en Docville.

In zijn nieuw boek neemt Theroux de lezer mee op reis door zijn succesvolle carrière die onder meer resulteerde in enkele prijswinnende documentaires (twee Bafta Awards en de RTS Award). Onder meer zijn ontmoetingen met de meest extreme subculturen, racistische milities in de VS, professionele worstelaars, gevaarlijke gangs in Johannesburg tot zeer zware drinkers in Londen komen aan bod.

In 'Selling Sex' trekt Theroux op zoek naar de mensen achter de online seksindustrie, een economie die de laatste jaren enorm gegroeid is en waarbij ver weg van groezelige bordelen vrouwen en mannen thuis een flinke som bijverdienen. Hij stelt zich hierbij de vraag of de sekseconomie steeds een vorm van uitbuiting is of het ook een job kan zijn als een ander waarvoor mensen volledig zelf kiezen.