Le Choix Goncourt de la Belgique, een belangrijke Belgische literaire prijs in de Franstalige wereld, is uitgereikt aan de Haïtiaanse auteur Louis-Philippe Dalembert voor 'Milwaukee Blues'. De auteur krijgt donderdag de prijs overhandigd in Brussel.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van zeventien Franstalige en Nederlandstalige universiteiten en hogescholen in België. Hun keuze viel dit jaar op 'Milwaukee Blues'. Dalembert raakte voor Emmett, het hoofdpersonage van de roman, geïnspireerd door de dood van George Floyd in mei 2020 en diens laatste woorden 'I can't breathe', toen een politieagent hem minutenlang met zijn knie onderhield.

'In de roman laat Dalembert verschillende personen aan het woord die Emmett tijdens zijn leven hebben gekend. Op die manier schetst hij een innemend portret van een man die niet voorbestemd was voor zo'n gruwelijk lot', zo zegt de Franse ambassade. 'De studenten waren bijzonder onder de indruk van de kracht van de roman en de link met de actualiteit.'

