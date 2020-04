Geen betere periode om in de literatuur te duiken dan tijdens een lockdown.

1. Het gouden boek

Doris Lessing

Doris LessingHet Gouden Boek van Nobelprijswinnares Doris Lessing is zo'n roman waarin je dagenlang verdwaalt om dan opgelucht weer boven te komen. Anna Wulf, die je omverblaast met haar ideeën over communisme, feminisme en moederschap, is een van mijn favoriete romanpersonages aller tijden. Uitgegeven door Prometheus, 591 blz. Joan DidionDit tegelijkertijd ironische en striemende rouwboek is de perfecte kennismaking met de heerlijke pen van de Amerikaanse journaliste en schrijfster Joan Didion. Als opwarmer is ook de Netflix-documentaire Joan Didion: The Centre Will Not Hold een aanrader. Uitgegeven door Prometheus, 204 blz. Saskia De CosterUw opgehokte kroost jaagt u de gordijnen in? Een ideaal moment om eindelijk eens Nachtouders te lezen. De beklemmende roman, genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2020, gaat over een (niet-biologische) moeder die bang is dat ze niet genoeg van haar kind zal kunnen houden. Uitgegeven door Das Mag, 427 blz. Dorothy ParkerBijtend en ontzettend geestig. Dat zijn zowel de gedichten als korte verhalen, recensies en essays van Dorothy Parker (1983-1967). Ideale lectuur in een tijd dat haar zo geliefde New York een van de zwartste periodes uit zijn bestaan doormaakt. Uitgegeven door Penguin books, 640 blz. Hendrik GroenHij mag dan oud zijn, hij is nog lang niet dood en al helemaal niet van plan om zich eronder te laten krijgen. In vaak hilarische dagboekfragmenten beschrijft Hendrik Groen (pseudoniem van de 66-jarige Peter De Smet) het dagelijkse leven in een verzorgingstehuis in Amsterdam. Uitgegeven door Meulenhoff, 356 blz.