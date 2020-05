Geen betere periode om in de literatuur te duiken dan tijdens een lockdown.

Ivan Gontsjarov

...

Ivan Gontsjarov Zelfs zonder pandemie blijft de jonge edelman Ilja Oblomov in zijn kot. Eindeloos maakt hij voornemens en grootse plannen om de inertie te doorbreken, tot hij finaal toch weer opteert voor een uilenslaapje. Een ode aan de vrijwillige quarantaine en de besluiteloosheid. Uitgegeven door Van Oorschot, 553 blz. Junot DiazDe pafferige nerd Oscar de León dreigt de eerste Dominicaan te worden die als maagd zal sterven. Samen met zijn schoonbroer Yunior onderneemt hij een wanhopige maar hilarische missie om alsnog een womanizer te worden. Door de BBC in 2015 verkozen tot de beste roman van de 21e eeuw. Uitgegeven door Atlas Contact, 336 blz. José SaramagoOp een dag sterft niemand meer. Na de aanvankelijke euforie ziet de overheid zich genoodzaakt om drastische maatregelen te nemen om het maatschappijmodel overeind te houden. Een niet mis te verstane waarschuwing dat in tijden van crisis willekeur en tirannie altijd om de hoek komen kijken. Uitgegeven door J.M. Meulenhoff, 224 blz. Charles Bukowski Nick Belane - 'de beste speurneus in de omtrek' - krijgt van De Dood de opdracht om de Franse schrijver Céline te vinden. Tegelijk moet hij een begrafenisondernemer redden van aliens en is hij op zoek naar de mysterieuze Rode Mus. Bukowski schreef het boek in zijn laatste levensweken als een hommage aan B-literatuur. Uitgegeven door Overamstel Uitgevers, 188 blz. Max PorterEen rouwende vader en zijn twee zoontjes verwerken het verlies van hun moeder, en krijgen daarbij voortdurend bezoek van een treiterige raaf. Hoe een onuitspreekbaar verlies en broosheid toch aanleiding kan zijn tot ontroerende schoonheid. Uitgegeven door De Bezige Bij, 128 blz.