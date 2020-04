Geen betere periode om in de literatuur te duiken dan tijdens een lockdown.

1. Honderd jaar eenzaamheid - Gabriel Garcia Marquez

Liefde in tijden van cholera zou nu nog symbolischer geklonken hebben, maar Honderd jaar eenzaamheid uit 1967 is al dertig jaar mijn geliefde roman. Er is geen mooier, fantasierijker boek om te (her)lezen in deze warme quarantainetijd dan de kroniek van de gedoemde familie Buendia. De magisch-realistische sfeer past perfect bij deze licht surrealistische dagen. Uitgegeven door Meulenhoff, 474 blz. De begin dit jaar verschenen machtige, once in a lifetime-synthese over wat de Europese beschaving echt uniek maakt, van een Vlaams historicus die bijna zijn hele carrière in Nederland heeft doorgebracht. Uitgegeven door Prometheus, 480 blz. De drie delen over het leven van een Amerikaanse GI tijdens en na de Tweede Wereldoorlog verschenen in 2013 in één box. Mogelijk de meest menselijke graphic novel over de oorlog. Uitgegeven door Silvester Strips, 320 blz. Prima lectuur voor de paasvakantie: deze vijf jaar oude, zwierig geschreven biografie van Franciscus, de paus die de coronacrisis aangreep om vanaf een leeg Sint-Pietersplein het indrukwekkendste Urbi et Orbi tot dusver uit te spreken. Ook voor non-believers. Uitgegeven door Constable, 478 blz. Geestig en intelligente Suske en Wiske-klassieker uit 1965: toen al moesten onze helden lang in quarantaine, om zich te beschermen tegen de boze buitenwereld. Op het laatste prentje zegt de radio: 'En om onze begroting in evenwicht te brengen, zullen de belastingen lichtelijk zwaar verhoogd worden.' Uitgegeven door Standaard Uitgeverij, 56 blz.