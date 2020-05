Geen betere periode om in de literatuur te duiken dan tijdens een lockdown.

1. Nouveau Fuck - Stella Bergsma

Feminisme op steroïden, en dat in het virtuoze proza dat ook Bergsma's debuutroman Pussy Album kenmerkte. Als u na het bulderlachen - Bergsma is gééstig - ook nog even nadenkt over dit manifest, bent u helemaal klaar voor een postcoronawereld vol geluk en gelijkheid. Uitgegeven door Nijgh & van Ditmar, 96 blz. Verhoudt zich tot Gustave Flauberts meesterwerk Madame Bovary als essenhout tot eik: ook sterk, maar soepeler. Oostenrijks arts, schrijver en rokkenjager Schnitzler (1862-1931) sleurt er op subtiele wijze de dubbele seksuele moraal door die vrouwen in die tijd permanent in lockdown hield. Uitgegeven door Borgerhoff & Lambrigts, 224 blz. Heldere en rijk gedocumenteerde schets van hoe intellectueel en artistiek Europa in de greep kwam van de krankzinnige gedachte dat er nog één oorlog moest worden gevoerd om daarna eeuwig in vrede te leven. Doorprikt de illusie dat kennis minder angstig maakt. Uitgegeven door De Bezige Bij, 544 blz. Oneerbiedig, heet deze roman. Klopt. Maar Oom Oswald - puissant rijk, spinnen- en schorpioenenexpert en wandelstokkenverzamelaar - is ook een van de meest fascinerende en verslavende romanpersonages aller tijden. Uitgegeven door Meulenhoff, 220 blz. De beste realistisch getekende westernstrip van Belgische makelij (de beste western tout court heet natuurlijk Lucky Luke). Weidse prairies, indianenopstanden, duels in de hoofdstraat en een held voor wie de wereld te snel verandert. Daarbij af en toe een likje schooljongensachtige pathetiek (de laatste pagina!): perfect corona-escapisme. Uitgegeven door Le Lombard, 48 blz.