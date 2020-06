Geen betere periode om in de literatuur te duiken dan tijdens een lockdown.

1. Il Principe - Niccolo Machiavelli

Vertrouw nooit denkers die vuistdikke boeken nodig hebben om hun pointe te maken. Voor Machiavelli volstaan een honderdtal pagina's om het machtsgeile menselijke beestje te fileren. Gepend begin zestiende eeuw, maar ook vandaag nog vol tips voor wie politiek wil bedrijven, in het parlement, op het werk of desnoods thuis.Uitgegeven bij Ambo/Anthos, 302 blz. Harlem, New York, 1970. Een zwarte jongen en een zwart meisje worden verliefd, tot die eerste onterecht van verkrachting wordt beschuldigd. Romantiek, discriminatie en existentiële blues: James Baldwin brouwt er een sensitief en sensueel liefdesverhaal mee. Uitgegeven bij De Geus, 320 blz. De Toverberg, Dood in Venetië...: geen schrijver die zo'n indrukwekkend oeuvre naliet als Thomas Mann. Zijn laatste meesterwerk is deze even universele als pijnlijk persoonlijke Faust-variant over een componist die zijn ziel verkoopt aan de duivel.Uitgegeven bij Athenaeum, 580 blz. Deel twee van de tetralogie De zee van de vruchtbaarheid, een plattelandsballade getekend door armoe en geweld, de grimmige realiteit van Japan anno 1931. Prachtproza waarin het hoofdpersonage seppuku pleegt, het einde waar ook Mishima zelf voor koos. Uitgegeven bij Meulenhoff, 398 blz. De grappigste én politiek urgentste marxist is niet Karl, maar Groucho, komisch genie met eeuwige snor, bril en sigaar. Bekijk sprankelende satires als Duck Soup en Animal Crackers en lees deze bundel teksten van, over en met hem. 'Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.' Uitgegeven bij Penguin, 272 blz.