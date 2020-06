Geen betere periode om in de literatuur te duiken dan tijdens een lockdown.

1. De Buddenbrooks - Thomas Mann

Zin in een paar dagen intellectueel verantwoord bingelezen? Dan is deze familiekroniek uw boek. De debuutroman van Thomas Mann, verschenen in 1901, zou je, een beetje oneerbiedig, zelfs een soap kunnen noemen. Een soap voor mensen die niet spugen op meanderende volzinnen, wat langer uitgesponnen culturele observaties of een derde en vierde betekenislaag, welteverstaan. Uitgegeven bij de Arbeiderspers, 664 blz. In De Standaard sprak kunstenaar Benoît van Innis even geleden de wens uit dat we uit deze crisis zouden stappen met meer menselijkheid, liefde en empathie. 'Maar laten we nu al beginnen met eindelijk eens goed uit het raam te leren kijken.' Ik mag hier wel verklappen dat ik, wat dat laatste betreft, heel erg mijn best heb gedaan. De slimste vogelgids van Jan Rodts was daarbij een trouwe bondgenoot. Uitgegeven bij Houtekiet, 448 blz. Waarom waren we, ondanks de vele alarmsignalen, niet of nauwelijks op deze pandemie voorbereid? In De Zwarte Zwaan (The Black Swan), een bestseller uit 2007, legt de even onuitstaanbare als briljante Libanees-Amerikaanse wiskundige Nassim Nicholas Taleb uit hoe het komt dat 'wij' - economen, bankiers, politicologen en journalisten - zo slecht zijn in het inschatten van grote risico's. Een boek dat je wereldbeeld doet kantelen. Uitgegeven bij Nieuwezijds, 480 blz. De bruisende stad. Brussel. Er is niet veel dat ik de afgelopen maanden meer heb gemist. In afwachting van het blije weerzien las ik Brutopia, De dromen van Brussel, van Pascal Verbeken. Het is een hard maar liefdevol historisch portret van onze enige echte stad. Uitgegeven bij De Bezige Bij, 336 blz.