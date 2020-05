Geen betere periode om in de literatuur te duiken dan tijdens een lockdown.

1. De vreemdeling

Albert Camus

...

Albert Camus Minstens even beklijvend als De pest. In De vreemdeling schiet de zonderlinge hoofdpersoon Mersault op het strand in Algerije, vrijwel zonder motief, een Arabier dood. Hij toont tijdens zijn proces geen berouw en wordt ter dood veroordeeld. In tweeluik te lezen met Moussa of de dood van een Arabier, waarin de grote Algerijnse schrijver Kamel Daoud 'de Arabier' meer dan 70 jaar later een naam, Moussa, en een stem geeft, en het verhaal van de moord vertelt vanuit het perspectief van Moussa's broer Haroun. De Bezige Bij, 144 blz. José SaramagoDe klassieker van de Portugese literaire reus wordt in deze tijden terecht vaak naar voren geschoven als het begeleidende boek bij uitstek. Het verhaal speelt zich af in Lissabon, waar mensen van de ene op de andere dag blind worden als gevolg van een mysterieuze, besmettelijke plaag, en beschrijft de morele paniek en algemene ontreddering. Meulenhoff, 336 blz. Laurent BinetHhhH, afkorting van Himmlers hersens heten Heydrich, is een spannende en slimme pageturner, met behalve het minutieuze relaas van de moordaanslag op nazikopstuk Reinhard Heydrich in Praag ook geestige bespiegelingen over de valkuilen van het schrijven van een historische roman. Meulenhoff, 384 blz. Julian BarnesHet had om het even welk ander boek van de onovertroffen Barnes kunnen zijn. Maar dit korte boek over liefde, herinneringen, rouw en verdriet, en de dood van zijn eigen vrouw, past wel bij deze soms droevige tijden. Atlas Contact, 128 blz.