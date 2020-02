Het Letterenhuis in Antwerpen heeft een uitzonderlijke privécollectie op de kop kunnen tikken met manuscripten en brieven van tal van grote namen uit de Vlaamse literatuurgeschiedenis.

Het gaat om werk van onder meer Paul van Ostaijen, Felix Timmermans, Guido Gezelle, Willem Elsschot, Karel van de Woestijne, Hendrick Conscience en Hugo Claus.

De documenten werden bij elkaar gesprokkeld door twee generaties verzamelaars van de familie Baestaens, die het Letterenhuis nu de kans gaf ze over te nemen. Dat lukte met onder meer Antwerpse en Vlaamse steun en een mecenaatsfonds. 'Dit was een 'offer you can't refuse', het is hoogst uitzonderlijk dat we de kans krijgen zo'n grote en bijzondere collectie te verwerven', zegt Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Archiefstukken van Paul van Ostaijen © Victoriano Moreno voor Letterenhuis

Tot de topstukken behoren onder meer handschriften van Consciences roman 'Rikke-tikke-tak', van gedichten van Gezelle en van verschillende werken van Stijn Streuvels. Van Karel van de Woestijne zijn er vijf handschriften bij, die de collectie van het Letterenhuis quasi compleet maken. Een andere belangrijke lacune die wordt opgevuld is die in de collectie van Felix Timmermans, want het museum kon handschriften van 'Pallieter', 'Adagio' en 'Het Kindeken Jezus in Vlaanderen' verwerven. Vele van de documenten konden bovendien nog nooit eerder door onderzoekers en biografen worden bekeken en vormen dus allicht een schat aan nieuwe informatie.

Handschrift van Felix Timmermans over zijn roman Het Kindeken Jezus in Vlaanderen. © Victoriano Moreno voor Letterenhuis

De collectie zal door het Letterenhuis worden ontsloten én gedigitaliseerd. In 2021 zullen alvast de stukken van Paul van Ostaijen te zien zijn tijdens een expo rond diens dichtbundel 'Bezette Stad' die dan honderd jaar geleden verscheen.

Handschrift van Fernand V. Toussaint van Boelaere, Tommy's uitvaart © Victoriano Moreno voor Letterenhuis

Het gaat om werk van onder meer Paul van Ostaijen, Felix Timmermans, Guido Gezelle, Willem Elsschot, Karel van de Woestijne, Hendrick Conscience en Hugo Claus.De documenten werden bij elkaar gesprokkeld door twee generaties verzamelaars van de familie Baestaens, die het Letterenhuis nu de kans gaf ze over te nemen. Dat lukte met onder meer Antwerpse en Vlaamse steun en een mecenaatsfonds. 'Dit was een 'offer you can't refuse', het is hoogst uitzonderlijk dat we de kans krijgen zo'n grote en bijzondere collectie te verwerven', zegt Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). Tot de topstukken behoren onder meer handschriften van Consciences roman 'Rikke-tikke-tak', van gedichten van Gezelle en van verschillende werken van Stijn Streuvels. Van Karel van de Woestijne zijn er vijf handschriften bij, die de collectie van het Letterenhuis quasi compleet maken. Een andere belangrijke lacune die wordt opgevuld is die in de collectie van Felix Timmermans, want het museum kon handschriften van 'Pallieter', 'Adagio' en 'Het Kindeken Jezus in Vlaanderen' verwerven. Vele van de documenten konden bovendien nog nooit eerder door onderzoekers en biografen worden bekeken en vormen dus allicht een schat aan nieuwe informatie. De collectie zal door het Letterenhuis worden ontsloten én gedigitaliseerd. In 2021 zullen alvast de stukken van Paul van Ostaijen te zien zijn tijdens een expo rond diens dichtbundel 'Bezette Stad' die dan honderd jaar geleden verscheen.