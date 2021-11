In Antwerp Expo is het maandag een gezellige drukte op LEES! Het Boekenfestival, een van de geestelijke opvolgers van de Boekenbeurs. 'LEES! zet de traditie van de Boekenbeurs voort, maar het is echt een festival', zegt Geert Briers van organisator Easyfairs. 'Het fysieke boek is maar één manier om verhalen te vertellen.'

De eerste editie van LEES! duurt zeven dagen en is daarmee een 'pockeditie' in vergelijking met de Boekenbeurs en met wat het evenement vanaf volgend jaar hoopt te worden. 'Maar we zetten de traditie alvast voort: hier vind je het grootste aanbod boeken, 300 auteurs en een programma voor het meest brede publiek', stelt Briers. 'Wat nieuw is, is dat we het boekenaanbod indelen in thema's en de boekenhandel als het centrale anker plaatsen met de uitgeverijen daarrond.'

LEES! heeft als "festival" ook een podium, zowel voor auteurs als voor bijvoorbeeld een optreden van Brihang tijdens de nocturne van donderdagavond. 'Een beurs is een format van het verleden', vindt Briers. 'Het fysieke boek vastnemen en kopen zal altijd deel uitmaken van LEES!, maar daarnaast willen we ook op andere manieren omgaan met verhalen. We willen op dat vlak de nieuwe ontwikkelingen tonen en kansen geven.'

Ook in Kortrijk wordt er tijdens de herfstvakantie een poging gewaagd om een opvolger van de Boekenbeurs te organiseren, in de vorm van Boektopia. 'Het is geen strijd, want het is één boekenvak waarin we het allemaal doen voor dezelfde auteurs en lezers', zegt Briers. 'Een wet in de evenementenwereld zegt bovendien dat 50 tot 60 procent van je publiek uit een straal van 30 kilometer komt. Dan is Vlaanderen zeker groot genoeg om ook in Kortrijk, Gent, Leuven of waar dan ook een boekenevenement te hebben.'

