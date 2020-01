De kunstdetective Arthur Brand heeft opnieuw gestolen kunst teruggevonden. Het gaat om een eeuwenoude dichtbundel uit de Iraanse literatuur met verzen van de beroemde Perzische dichter Hafiz.

De bundel werd dertien jaar geleden gestolen in Duitsland. Brand kreeg een tip uit Duitsland dat het ding zich ergens in Engeland moest bevinden. Na onderzoek van de speurder kwam hij de bezitter op het spoor. Deze heeft het met goud ingelegde boek teruggegeven.

. © AFP

Met zijn actie was hij naar eigen zeggen de Iraanse geheime dienst voor, die volgens Brand ook op zoek was naar de bundel. De bundel zou zeker een miljoen euro waard zijn.

Eerder wist Brand andere gestolen kunstwerken op te sporen, zoals een schilderij van Pablo Picasso en kunst die door nazi's in beslag was genomen.

. © AFP

De bundel werd dertien jaar geleden gestolen in Duitsland. Brand kreeg een tip uit Duitsland dat het ding zich ergens in Engeland moest bevinden. Na onderzoek van de speurder kwam hij de bezitter op het spoor. Deze heeft het met goud ingelegde boek teruggegeven. Met zijn actie was hij naar eigen zeggen de Iraanse geheime dienst voor, die volgens Brand ook op zoek was naar de bundel. De bundel zou zeker een miljoen euro waard zijn. Eerder wist Brand andere gestolen kunstwerken op te sporen, zoals een schilderij van Pablo Picasso en kunst die door nazi's in beslag was genomen.