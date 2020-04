De populariteit van jeugdboeken en fictie is opvallend toegenomen sinds de lockdown vanwege de coronacrisis van kracht is in Nederland.

De populariteit van jeugdboeken en fictie is opvallend toegenomen sinds de lockdown vanwege de coronacrisis van kracht is in Nederland. Dat meldt directeur Eveline Aendekerk van koepelorganisatie CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek).

De sector lanceerde drie weken geleden de campagne #Ikleesthuis, om als sector het het hoofd boven water te houden. Volgens Aendekerk is niet te zien dat de campagne zich direct vertaalt in de verkoop van meer boeken, maar ze ziet wel verschuivingen in trends. 'Kinderboeken deden het in 2019 niet heel goed. Maar die zijn de afgelopen weken heel hard aan het terugkomen', aldus de directrice, die verder stelt dat de markt op dit moment nergens mee te vergelijken is.

Lokaal boeken kopen

De CPNB roept Nederlanders op vooral bij lokale boekhandelaars boeken te bestellen. 'Veel boekhandels hebben een eigen bezorgservice in het leven geroepen en brengen bijvoorbeeld met scooters en bakfietsen boeken rond', stelt de directrice. 'Op die manier proberen ze ook in deze rare tijden toch het hoofd enigszins boven water te houden.'

In Nederland worden jaarlijks rond de 40 miljoen boeken verkocht. 'De Pest' (La Peste) van de Franse schrijver Albert Camus uit 1947, over een stad die vanwege een epidemie van de buitenwereld wordt afgesloten, staat in de top 3 van best verkochte boeken.

