Schrijver en uitgever Sam De Graeve publiceerde dit najaar het boek Dag vader.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? Ik kan me wel enige vrolijkheid herinneren bij het einde van een van de coronagolven. En wat maakte u boos? De abrupte en absurde manier waarop een heel innige vriend om het leven kwam, schrijver en journalist Geert Stadeus, maakte me heel boos. Ik weet nog niet op wie, maar daarom ben ik het niet minder. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2020 hebt u gerealiseerd? Ik wilde wat minder uithuizig zijn. Het vergde wat discipline, maar de actualiteit hielp ook wel. Wat was uw grootste ontdekking van 2021? Dat de i-grec de Griekse y blijkt. Wat was het beste boek van 2021? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest? Dit is Europa van Hendrik Vos: een heel mooie schets van hoe Europa op mensenmaat is geschapen. De beste film vond ik Fabian, een Duitse prent naar het gelijknamige boek van Erich Kästner, geheel toevallig ook mijn lievelingsboek. De Netflix-reeks Sex Education vind ik slim en goed gedaan, en is de enige waar mijn puberzoon en ik samen naar kijken. Tot slot ben ik al decennialang diep onder de indruk van vormgever Gert Dooreman en de manier waarop hij artistieke eigenzinnigheid koppelt aan dienstbaarheid. Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2021? De lichte lunch die Herwig Van Hove me beloofde, toen ik hem thuis ging opzoeken. Het bleek te gaan om een uitmuntende salade niçoise, gevolgd door een uitstekende hutspot, prima kaas en een verrukkelijk kriekentaartje. Met daarbovenop het bewijs dat goed gezelschap - Herwig, maar vooral zijn uitermate charmante echtgenote Maria Van Herreweghe - een belangrijk ingrediënt van een geslaagde maaltijd is. Wie is voor u de persoon van 2021? Mag het ook een dier zijn? Dan kies ik voor de hond Oskar, die in Berlijn wekenlang verdwenen is. De hele stad bleek hem op den duur te gaan zoeken. Zijn baasjes reden met een fiets rond door de stad, met een warme kip eraan vastgebonden, om zo een geurspoor achter te laten. En daarnaast: de leraar, wiens takenpakket almaar uitbreidt. Met daar dan nog ongevraagd corona bovenop. Hulde dus. Kijkt u uit naar een derde coronaprik? Als de derde keer de goede keer is, waarom niet? Hoe en met wie viert u kerstavond? Met mijn gezin, ouders en schoonmoeder. Het wordt nooit meer zo goed als die avond in 2001 toen een politieke discussie helemaal ontspoorde, maar desalniettemin is het elk jaar gezellig. Welk sociaal medium gooit u eruit? Facebook kan ik net zomin missen als mijn ochtendkrant. Maar de wereld wordt mooier zonder Twitter. Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen? Ik wil via deze weg graag de vrienden bedanken op wier abonnement ik nu al jaren mag meekijken. Durft u opnieuw naar het theater? Ik ga meer dan ooit. Cultuur is verbindend, een zalf op de wonde die leven heet. Wat was de strafste sportprestatie van 2021? Ik geloof niet dat ik iets van sport gevolgd heb dit jaar. Gaan de Rode Duivels het WK in Qatar winnen? Ik begrijp niet dat we nog zo gefascineerd kunnen zijn door cis-mannen die zich samen uitsloven. Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Ja. Geloof verzet bergen, en ik heb liever dat geloof die bergen verzet dan dat het klimaat zelf daarvoor zorgt. Wie wenst u snel verzoening toe? De wereldreligies met seksualiteit. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Zeker wel. Maar daarom nog niet zoals we het willen of hopen. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2022? Kunnen we niet ophouden met het hebben van vijanden? Mijn wens voor iedereen is: blijven leven, allemaal. Jullie zijn goed bezig. En voor mezelf: het grootvaderschap.