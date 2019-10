Op de Boekenbeurs in Antwerp Expo zijn Kathleen Vereecken en Kaatje Vermeire uitgeroepen tot winnaars van respectievelijk de Boekenleeuw en Boekenpauw 2019.

De Boekenleeuw is een prijs voor het beste kinder- en jeugdboek van het voorbije jaar, de Boekenpauw voor het mooist geïllustreerde. Marc De Bel nam dan weer een carrièreprijs in ontvangst, de Muze van Sabam.

Kathleen Vereecken krijgt de Boekenleeuw voor 'Alles komt goed, altijd', waar de lezer door de ogen van Alice, een jong meisje uit Ieper, ziet hoe een gezin met vijf kinderen onherroepelijk door de Eerste Wereldoorlog wordt getekend. Het boek won eerder dit jaar ook al de Woutertje Pieterse Prijs. Volgens de jury van de Boekenleeuw gaat het om 'een boek dat een breed scala aan emoties bespeelt, dat een tegelijk historisch en actueel verhaal brengt, dat geschreven is in loepzuivere taal, en vooral, dat een erg groot gevoel van betrokkenheid creëert'.

© GF

Kaatje Vermeire mag zich laureaat van de Boekenpauw noemen dankzij haar werk voor 'Ans & Wilma verdwaald' van Alice Reijs en Ariane Van Vliet. 'Zij toont zich in dit boek als schilder, eerder dan als grafieker', stelt de jury. 'Kaatje Vermeire botviert lustig haar fantasie in 'groen' en laat spelend met perspectieven, dimensies en een spel van licht en donker de twee vriendinnen in het verhaal in al die weelde vertoeven en pallaveren.'

De winnaars krijgen allebei 2.500 euro van Sabam for Culture en een trofee.