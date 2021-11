De nieuwe 'Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar' wil het maatschappelijke belang van het boek vieren. Jurylid en auteur Saskia De Coster geeft uitleg.

De nieuwe Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar is een initiatief van de gelijknamige stichting. Het Letterenfonds zorgt, samen met een aantal geldschieters die met hun gulheid niet te koop wensen te lopen, voor de geldprijs van 15.000 euro. Dat bedrag is bijzaak in het licht van wat de prijs écht wil valoriseren: het maatschappelijke belang van boeken, het soms jarenlange onderzoek dat auteurs in hun werk stoppen, en het inzicht dat zij daarmee aan hun lezers verschaffen. Van goudwaarde, zeker in tijden waarin nepnieuws ons om de oren vliegt, zegt een van de vijf juryleden, auteur Saskia De Coster. Vanwaar deze nieuwe prijs? Bravoure heeft hij wel, moeten we toegeven.Saskia De Coster: Goeie naam, hè? Grappig zelfs. Ik zou zelf wel een boek willen schrijven met die titel. Het is een prijs voor onze tijd. De werkelijkheid lijkt soms een parodie, denk aan de commotie rond het VTM-programma Ik wil een kind, of de presidentsjaren van Donald Trump. Wij willen het werk bekronen dat inzicht geeft in de tijd waarin wij leven. En, niet onbelangrijk, het boek moet goed geschreven zijn. Er moet zwier in zitten. Denk aan de werken van Geert Mak, Jaap Tielbeke, Rutger Bregman, Bart Van Loo of het pas verschenen Nieuw België van Tom Naegels. Let op, de winnaar hoeft zeker geen bestseller te zijn. Het zou heel cool zijn om een verborgen parel te ontdekken die in eigen beheer is uitgegeven. Er bestaan al aardig wat boekenprijzen. Wat moet deze nieuwe prijs toevoegen?De Coster: Wat mij zeer charmeert, is dat deze prijs exclusief over Nederlandstalige non-fictie gaat. Je ziet tegenwoordig een grote opdeling: Vlaanderen en Nederland drijven steeds verder uit elkaar. Deze prijs wil die kloof helpen dichten. Een andere unieke insteek is dat wij als jury zullen focussen op het belang van het boek, op de impact die het heeft. Dit is een tijd van zoeken. Niet weinig mensen, neem bijvoorbeeld de Knack-lezers, zijn op zoek naar grondige informatie, willen verder kijken dan de algemene aannames, willen wel eens uitgedaagd worden door andere zienswijzen. Het winnende boek zal dus meer moeten zijn dan wat mooie verhaaltjes over de Tweede Wereldoorlog. Het moet op een gelaagde manier de tijdgeest weergeven. Wie zijn uw medejuryleden?De Coster: VRT-journalist Ivan De Vadder, adjunct- hoofdredacteur van Knack Karel Degraeve, historica Nadia Bouras en filosofe-schrijfster Miriam Rasch. Die laatste werkt veel rond digitalisering. Het is goed dat ze erbij zit, want ons wereld- en mensbeeld wordt gevormd door big data en big tech. De jury is een fijne mix. Een schrijver die in een jury stapt, kan zelf niet winnen. Vindt u dat jammer?De Coster: Dat is jammer, ja. Maar goed, nu kan ik zeggen dat het daaraan ligt dat ik nooit het belangrijkste boek van het jaar zal schrijven. (lacht)