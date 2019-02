Journaliste Lynn Berger countert in haar nieuwe boek de clichés rond het tweede kind

Wie voor het eerst zwanger is, zit om voorbereidende lectuur niet verlegen. Er zijn bibliotheken gevuld met boeken die jonge ouders door de wondere wereld van de roze wolk gidsen. Voor ouders die na een eerste kind doorzetten en een tweede keer het gezin uitbreiden, verandert het weerbericht abrupt. Dat merkte ook Lynn Berger, journaliste bij het Nederlandse platform De Correspondent, toen ze zelf zwanger was van een tweede kindje. 'Het viel me op hoe negatief een tweede kind krijgen vaak werd gepresenteerd. Boeken hadden enge titels als The Second Baby Survival Guide. En artikels hadden steevast een kop als "Tien dingen die niemand je vertelt over een tweede kindje (alleen het zesde zal je opluchten)".'

...