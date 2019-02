Jeugdboekenmaand gestart: 'vriendschap' is het thema

Boeken kunnen er immers voor zorgen dat kinderen zich beter kunnen inleven in de leefwereld van een ander, klinkt het bij de organisatie.

De Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest, een Vlaamse vzw voor leesbevordering, in samenwerking met tal van partners uit de literaire en onderwijswereld. De hele maand vinden er honderden activiteiten plaats over heel Vlaanderen, met leesplezier als focus. Met Bart Moeyaert en Tatyana Beloy strikte het project ook een bekende peter en meter.

'Alleen wie plezier beleeft aan lezen, wordt een onverbeterlijke boekenwurm', beaamt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). 'En laat Jeugdboekenmaand nu net één langgerekt leesplezierfeest zijn. Ik kan het alleen maar toejuichen dat opnieuw zoveel scholen, bibs, cultuurcentra en boekhandels hun schouders onder de Jeugdboekenmaand zetten.'

In Antwerpen dagen de stedelijke bibliotheken samen met Ketnet-vlogger Junes de Antwerpse jeugd uit om de komende maand samen 15.000 boeken te lezen. Voor elk gelezen boek kunnen de kinderen een boekenvriendje maken. Als het doel van 15.000 boekenvriendjes wordt bereikt, volgt er een gezamenlijke dansles op het De Coninckplein op 3 april.

Op de Facebookpagina @jeugdboekenmaandantwerpen kan iedereen een foto of filmpje plaatsen van zijn favoriete boek en zijn/haar boekenvriendjes.