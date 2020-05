J.K. Rowling, de auteur van de Harry Potter-boeken, heeft een gratis roman online gepubliceerd als afleiding voor kinderen in lockdown.

J.K. Rowling schreef het boek tien jaar geleden voor haar eigen kinderen. Tot vrijdag 10 juni worden een of meerdere van de 34 hoofdstukken van 'The Ickabog' gepubliceerd. Momenteel staan al twee hoofdstukken openbaar.

De roman is vernoemd naar het hoofdpersonage en behandelt 'tijdloze thema's' zoals 'waarheid en machtsmisbruik', zegt de auteur.

Het boek is geschreven om te worden voorgelezen. 'The Ickabog' speelt zich af in een denkbeeldig land en heeft niets te maken met het andere werk van Rowling, klinkt het in een persbericht. Daarin staat nog dat het een verhaal is voor 'kinderen tussen de 7 en 9 jaar maar dat de hele familie kan meegenieten'.

Rowling schreef het boek tien jaar geleden voor haar eigen kinderen en bewaarde het verhaal op zolder. 'Ik bedacht het idee voor 'The Ickabog' toen ik de Harry Potter-boeken nog aan het schrijven was. Ik schreef het merendeel van de eerste draft tussen de Harry Potter-boeken in. Ik wilde het publiceren nadat 'Harry Potter and the Deathly Hallows' uitkwam', vertelt de Britse auteur op haar website. 'Maar na het laatste Harry Potter-boek wilde ik even een pauze nemen van het publiceren.'

Het manuscript belandde op zolder, maar toen Rowling het idee aan haar kinderen voorlegde om het toch gratis uit te brengen voor kinderen in lockdown, reageerden zij enthousiast. Ze werkte het boek af en las het opnieuw voor aan haar familie.

Binnenkort zullen ook verschillende vertalingen beschikbaar zijn, klinkt het nog in het persbericht. Vanaf november verschijnt het verhaal als boek, audioboek en e-book. De opbrengsten van de verkoop gaan naar projecten die zich inzetten voor door de pandemie getroffen mensen.

