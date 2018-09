In beeld: cartoonist MAARTEN! wil al uw dromen

Geef Me Al Je Dromen! is de tweede bundel van cartoonist Maarten Van Praet (MAARTEN!). In de bundel verzamelt hij 147 van zijn beste cartoons, verschenen voor EOS magazine, De Standaard Avond, Kluger Hans en andere magazines en websites. Knack biedt u een voorsmaakje aan.

Geef Me Al Je Dromen! van MAARTEN! is uitgegeven door Stripgilde uitgeverij, €15