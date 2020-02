Het nieuwe museum van de Koninklijke Bibliotheek opent in mei met een 600 jaar oude schat

Van deze unieke verzameling van aanvankelijk 900 manuscripten blijft een derde vandaag, 600 jaar later, bewaard door de KBR. De pers mocht alvast op werfbezoek komen in het toekomstige museum.

De KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt en bewaart alle Belgische publicaties. Maar daarnaast beheert de KBR ook een cultureel en historisch patrimonium. Zo bezit ze onder meer 280 manuscripten uit de Bourgondische librije. Die goed bewaarde schat en al de kennis die hij bevat zal voortaan gedeeld worden met het publiek.

Misdaad om de schat niet te tonen

'Waarom opent de bibliotheek een museum? Met deze fantastische collectie zou het een misdaad om die niet te tonen en in de kelder te bewaren. We willen deze collecties toegankelijk maken voor iedereen', aldus Sara Lammens, algemeen directeur van de KBR.

Het nieuwe museum zal bestaan uit drie delen. Er is de gerenoveerde Nassaukapel die de religieuze context van de librije van de hertogen van Bourgondië weergeeft. Op de eerste verdieping ontdekt de bezoeker dan hoe een manuscript werd gemaakt en wordt het vakmanschap van de kunstenaars uit de 15de eeuw tentoongesteld.

Op de tweede verdieping ten slotte bevindt zich 'de schatkamer' waar de 600 jaar oude handschriften in detail worden belicht. De tentoonstelling zal 180 originele documenten omvatten. De unieke manuscripten geven een breed beeld van de gouden eeuw die 600 jaar geleden in onze gewesten plaatsvond.

Drie verschillende bezoekersprofielen

'De librije is een bibliotheek die alle kennis omvat van domeinen zoals theater of antieke geschiedenis, maar ook de medische wetenschap en filosofie. Behalve manuscripten zullen er ook schilderijen, beeldhouwwerken, voorwerpen uit het dagelijkse leven of wapens tentoongesteld worden', vertelt Bernard Bousmanne, curator van het museum.

De KBR zet de komende jaren massaal in op de digitalisering van haar collecties en dus zal het museum ook een innovatieve scenografie gebruiken met video, uitvergrotingen en tablets. Het parcours in het museum zal daarom in vijf talen - Frans, Nederlands, Engels, Duits en Spaans - bestaan en uit drie verschillende bezoekersprofielen. Eentje voor de specialist, eentje voor de ontdekker en eentje voor kinderen.

De bouw van het museum is de tweede fase van een grote renovatie van de KBR. De eerste fase werd afgerond in oktober 2019 en bestond uit de oprichting van een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen in en rond het paleis van Karel van Lotharingen. Daar vond intussen de tentoonstelling 'The World of Bruegel in Black and White' plaats. In totaal maakten de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen 7,5 miljoen euro vrij voor de werken.







