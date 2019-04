Het fenomeen Sally Rooney: 'Romanversie van een tienerserie'

'Normale mensen' van Sally Rooney ontving jubelrecensies in kwaliteitsmedia als De Groene Amsterdammer, Trouw en de Volkskrant en een longlist-nominatie voor de Man Booker Prize, terwijl Rooney alle regels overtreedt die literair recensenten in de laatste decennia keer op keer herhaalden.

Als tiener was ik een grote fan van Dawson's Creek, de Amerikaanse serie die boven alles draait om de relatie tussen Dawson en Joey. Hij komt uit een rijk gezin, zij is from the wrong side of the creek, met een vader die in de gevangenis zit. Desondanks zijn ze vrienden en gedurende de serie, waarin je hen volgt van de tweede klas van de middelbare school tot het eind van hun universitaire studie, is het steeds de vraag of er niet meer in zit. Eerst wil zij wel en hij niet, later hij wel en zij niet. Soms lukt het en zijn ze zowaar even samen, dan gaan ze weer uit elkaar. De hele tijd hoop je als kijker dat ze elkaar (weer) zullen vinden. Ze lijken immers voor elkaar gemaakt.

...