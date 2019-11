De Franse schrijver Sylvain Prudhomme heeft de Franse literaire Feminaprijs gewonnen met 'Par les routes'.

De Franse schrijver Sylvain Prudhomme heeft de Franse literaire Feminaprijs gewonnen met 'Par les routes' (uitgegeven bij Gallimard), een roman met melancholische accenten over de kunst van het loslaten. Anders dan je, gezien de naam van de prijs, wellicht zou denken, wordt de Feminaprijs dus niet uitsluitend aan vrouwelijke auteurs uitgereikt. Wel bestaat de jury volledig uit vrouwen. De Prix Femina werd voor het eerst in 1904 uitgereikt. Dat gebeurt sindsdien telkens op de eerste woensdag in november.

De Femina voor de in het Frans vertaalde buitenlandse roman ging naar de Spanjaard Manuel Vilas voor 'Ordesa' (Éditions du Sous-Sol) en de Femina voor essai naar Emmanuelle Lambert voor 'Giono furioso' (Stock).