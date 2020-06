In Frankrijk is auteur Jean Rapsail overleden, vooral bekend voor de controversiële roman 'Le camp des saints'. Hij werd 94 jaar, melden zijn uitgever en zijn zoon.

Raspail overleed in het ziekenhuis Henry-Dunant in Parijs. Hij lag al sinds eind december in het ziekenhuis en kon door het coronavirus pas op het einde van zijn leven weer bezoek ontvangen.

Hij beschreef zichzelf als een 'traditionele royalist' en ook als 'ultra-reactionair' aangezien hij vasthield aan identiteit en aan zijn land en zich hevig verzette tegen rassenvermenging.

Raspail schreef tientallen boeken, waarvan het bekendste 'Le camp des saints' uit 1973 is. Het boek, een cultroman voor de nationalistische beweging en een racistisch werk volgens anderen, vertelt over de aankomst van honderden boten met een miljoen immigranten aan boord aan de Zuid-Franse kust. De migranten uit de derde wereld trekken naar het westen voor een beter leven en het boek vraagt zich af wat we daartegen kunnen doen en of er nog toekomst is voor het westen.

De rechts-populistische ex-presidentskandidaat Marine Le Pen had de Fransen in 2015, te midden van de vluchtelingencrisis, opgeroepen om het boek te lezen. Le Pen noemde het overlijden op Twitter "een enorm verlies voor de natioale familie".

Raspail schreef ook avonturenromans en reisverhalen, en vorig jaar bracht hij nog twee romans uit waarvan eentje over moord van de priester van Urduffe op zijn maitresse in de jaren vijftig.

Raspail overleed in het ziekenhuis Henry-Dunant in Parijs. Hij lag al sinds eind december in het ziekenhuis en kon door het coronavirus pas op het einde van zijn leven weer bezoek ontvangen. Hij beschreef zichzelf als een 'traditionele royalist' en ook als 'ultra-reactionair' aangezien hij vasthield aan identiteit en aan zijn land en zich hevig verzette tegen rassenvermenging. Raspail schreef tientallen boeken, waarvan het bekendste 'Le camp des saints' uit 1973 is. Het boek, een cultroman voor de nationalistische beweging en een racistisch werk volgens anderen, vertelt over de aankomst van honderden boten met een miljoen immigranten aan boord aan de Zuid-Franse kust. De migranten uit de derde wereld trekken naar het westen voor een beter leven en het boek vraagt zich af wat we daartegen kunnen doen en of er nog toekomst is voor het westen. De rechts-populistische ex-presidentskandidaat Marine Le Pen had de Fransen in 2015, te midden van de vluchtelingencrisis, opgeroepen om het boek te lezen. Le Pen noemde het overlijden op Twitter "een enorm verlies voor de natioale familie". Raspail schreef ook avonturenromans en reisverhalen, en vorig jaar bracht hij nog twee romans uit waarvan eentje over moord van de priester van Urduffe op zijn maitresse in de jaren vijftig.