De familie van de overleden Britse auteur Roald Dahl heeft haar verontschuldigingen aangeboden voor zijn antisemitische commentaren.

Dahl is bekend via zijn (verfilmde) boeken 'Matilda' en 'Charlie en de Chocoladefabriek'. Dahl stierf op zijn 74ste in 1990, maar zijn boeken blijven erg populair. Toch hebben enkele antisemitische uitspraken van de auteur zijn erfenis besmeurd.

In een mededeling die zopas werd geplaatst op zijn website verontschuldigt de familie zich 'voor de blijvende en begrijpelijke wonden die geslagen werden door sommige van Dahls uitspraken'.

Het nieuwsagentschap PA verwijst naar een interview van de auteur met het blad the New Statesman in 1983, waarin hij zei: 'Er is een trek in het Joodse karakter dat vijandigheid uitlokt, misschien komt het wel door een gebrek aan generositeit tegenover niet-Joden.' En hij voegde eraan toe: 'Zelfs een rotzak als Hitler had het niet voor niets op hen gemunt.'

'Deze vooroordelen zijn onbegrijpelijk voor ons en ze staan in sterk contrast met de man die we kenden en de waarden die aan de basis liggen van zijn verhalen', aldus de familie Dahl. 'We hopen dat Roald Dahl ons kan helpen herinneren aan de blijvende indruk die woorden maken, zowel toen hij in zijn beste doen was, als toen hij zich van zijn slechtste kant liet kennen.'

