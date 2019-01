De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek Opinie

Explosieve stof: Nietzsche en Wagner, de vrouwen en de nationaalsocialisten

Wie al enigszins vertrouwd is met leven en werk van Friedrich Nietzsche, ontdekt in de biografie 'Ik ben dynamiet. Het leven van Nietzsche' van Sue Prideaux weinig nieuws, maar ze legt naar wel de juiste accenten in haar boek, dat bovendien erg onderhoudend geschreven is.